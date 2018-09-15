Демократичні інститути не можуть поліпшуватися самі – їхнє поліпшення залежить від нас.
Карл Поппер, британсько-австрійський філософ, соціолог

Сьогодні набуло чинності рішення Ради ЄС про продовження санкцій проти РФ

15 вересня, 2018 - 10:40
Фото Shutterstock

15 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про продовження персональних санкцій проти росіян та сепаратистів в анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу.

Санкції продовжено на шість місяців, до 15 березня 2019 року, передає ЄП.

Офіційно рішення було оприлюднено 13 вересня, наступного дня його опублікували в Офіційному журналі ЄС, а набуло чинності вони наступного дня після публікації, тобто сьогодні.

Санкції передбачають заморожування активів та обмеження пересування для 155 осіб та 44 юридичних осіб.

"Оцінка ситуації не дає підстав для зміни режиму санкцій. Відповідна інформація та пояснення причин переліку цих осіб та організацій були оновлені, як це необхідно", - йдеться у рішення Ради ЄС.

Нагадаємо, 31 липня Євросоюз запровадив санкції проти 6 російських компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту.

Дипломати заявили, що було запропоновано 8 фірм, але дві були відкинуті після опозиції з боку Німеччини та Італії, які побоювалися шкоди для своїх ділових відносин з Росією.

Більше новин

Президент Естонії прибирає міський парк у Дніпрі
ЄС закликав країни-члени співпрацювати в питанні скасування сезонного переведення годинників
Меркель: РФ дестабілізує обстановку в багатьох пострадянських країнах
Сербія хоче гарантій членства в ЄС у разі досягнення угоди з Косовом
Програма допомоги від ЄС передбачає 18 умов, - Порошенко
Україна отримає від ЄС € 1 млрд макрофінансової допомоги

Новини партнерів

Loading...