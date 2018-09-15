Столтенберг: Москва готова використовувати військову силу проти сусідів

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс не має наміру відступати перед натиском Російської Федерації. Про це Столтенберг сказав після зустрічі з Джоном Болтоном, радником президента США з національної безпеки, передає "Голос Америки".

"Для нас немає протиріччя в тому, щоб бути твердими, рішучими в наших підходах до Росії, і, в той же час, шукати діалогу", - заявив Столтенберг під час виступу в дослідницькому центрі Фонд "Спадщина".

Столтенберг підкреслив, що НАТО не зацікавлений в конфронтації, зазначивши, що Москва "готова використовувати військову силу проти сусідів": "Ми бачимо Росію, яка вкладає ресурси в численні (військові) можливості, а також в розвідку. Саме з цієї причини союзники по НАТО збільшили витрати на оборону - вперше після закінчення "холодної війни".

Йенс Столтенберг підкреслив, що бачить мало ознак того, що Росія знижує активність в цьому напрямку: "Ми бачили, як вони використовували медіа та соціальні медіа, дезінформацію, намагаючись вплинути на політичні процеси в різних європейських державах".

Столтенберг також запевнив, що НАТО продовжить підтримувати зусилля Грузії і України в справі вступу до складу Альянсу: "Грузія стане членом НАТО".

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі розраховує, що його країна вступить до НАТО у 2021 році.