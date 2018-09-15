Тегеран через санкції США погрожує ЄС повернутися до збагачення урану

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Заріф заявив, що Європейський союз та інші підписанти Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) мають компенсувати наслідки санкцій США, інакше Іран може повернутися до збагачення урану. Про це пише Reuters.

"Європейці й інші підписанти повинні діяти, щоб компенсувати наслідки санкцій США", - сказав він.

Заріф наголосив, якщо ядерну угоду буде поставлено під загрозу "діями американців і пасивністю європейців", Іран може знову повернутися до збагачення урану, а також розірвати або обмежити застосування ядерної угоди.

Як повідомлялося, раніше у липні Іран заявив про збільшення обсягів збагачення урану.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про вихід своєї країни з міжнародної угоди СВПД, яку було укладено з Іраном США, РФ, Китаєм, Великою Британією, Францією й Німеччиною в 2015 році і яка передбачає виконання Тегераном ряду кроків, спрямованих на обмеження своєї ядерної програми в обмін на відміну санкцій.