Трамп після проміжних виборів може змінити главу Пентагону, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп після проміжних виборів у США в листопаді цього року може змінити нинішнього главу Пентагону Джеймса Меттіса через розбіжності між ними. Про це повідомляє The New York Times, передає "РБК-Україна".

За словами співрозмовників видання, Трамп на другий рік свого президентства розчарувався в своїх помічниках, відповідальних за національну безпеку. Зокрема, Трамп розмірковував про те, чи хоче він, щоб Пентагоном керував чоловік, більш згідливий, ніж Меттіс.

"Інтерв'ю з більш ніж десятком співробітників Білого дому, представниками конгресу, нинішніх і колишніх співробітників Міністерства оборони за останні шість тижнів склали портрет президента, незадоволеного своїм міністром оборони, втомленого від неприємних порівнянь з Меттісом, що той веде себе по-дорослому, і надзвичайно стурбованого тим, що Меттіс демократ в глибині душі", - повідомляє видання.

Представники Білого дому розповіли, що Меттіс противиться цілому ряду пропозицій Трампа. Зокрема, він зволікає з виконанням указу про заборону трансгендерам США служити в армії і про виведення з Південної Кореї членів сімей американських військовослужбовців, які там дислоковані. В останньому випадку Пентагон побоюється, що це може бути розцінено Північною Кореєю як сигнал до початку війни.

Крім цього, у Трампа і Меттіса, за даними співрозмовників NYT, є розбіжності з НАТО і рішенням Трампа вийти з ядерної угоди з Іраном.

Як повідомляє видання, сам Меттіс, за словами близьких до нього людей, також втомився чинити опір "примхам непередбачуваного президента". Помічники глави Пентагону описують його як людину, "генетично нездатну брехати і генетично нездатного на нелояльність". Через це Меттіс старанно уникає загальної уваги і рідко дає інтерв'ю, щоб публічно не демонструвати розбіжності з президентом, пояснюють вони.

У квітні, як нагадує NYT, Трамп змінив свого радника з національної безпеки. Замість Герберта Макмастера цю посаду зайняв "більш войовничо налаштований" Джон Болтон, зауважує видання.