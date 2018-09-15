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У Китаї евакуюють понад 50 тисяч рибалок через наближення супертайфуна "Мангхут"

15 вересня, 2018 - 22:22
Фото Shanghai Daily

Більше 50 тис. рибалок і близько 11 тис. рибальських суден були відкликані назад в порти в східнокитайській провінції Фуцзянь в зв'язку з наближенням до узбережжя південних провінцій супертайфуна "Мангхут". Про це повідомляє Сіньхуа.

Станом на ранок суботи, робота була припинена на більш ніж 1600 будівельних майданчиках в пров. Фуцзянь, були закриті 128 туристичних пунктів, повідомила місцева влада.

За інформацією Національного метеорологічного центру КНР, тайфун "Мангхут" вийде на сушу в пров. Гуандун в неділю в період з полудня до ночі, рухаючись в північно-західному напрямку зі швидкістю 25 км/год.

Під впливом тайфуну в адміністративному центрі пров. Фуцзянь місті Фучжоу вранці в суботу піднявся поривчастий вітер. Увечері в суботу і в неділю в провінції очікуються сильні вітри і проливні дощі.

Також повідомляється, що кількість загиблих від тайфуну на Філіппінах досягла 16 осіб.

Як повідомлялося, північну частину Філіппін обрушився потужний тайфун. Швидкість вітру досягає 200 км на годину.

Джерело: День

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