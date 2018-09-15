У Києві напали на суддю, який слухає справу про вбивства людей "Беркутом" на Майдані

У п'ятницю, 14 вересня, у Києві напали на суддю Святошинського районного суду Сергія Дячука біля власного будинку. Про це повідомляє прес-служба Ради суддів України.

"Сьогодні ввечері (14 вересня), біля власного помешкання, було здійснено напад на суддю Святошинського районного суду міста Києва Сергія Дячука. На місті злочину працювала міліція, а інформація внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за саттєю 296 (хуліганство) частина 4 (дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Поліції нападника затримати не вдалося. Суддю госпіталізовано до однієї з київських лікарень", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, суддя пов'язує напад з професійною діяльністю, про що свідчать погрози розправитися з суддею і вислови, що повторюють риторику людей, які незадоволені тими рішеннями, які судді приймають, і закликають до розправи над суддями.

Зазначено, що Дячук проводить слухання справи про вбивства людей на Майдані 18-20 лютого 2014 року. Справа, в якій вже фігурують 157 потерпілих і більше 500 свідків. На лаві підсудних - п'ятеро екс-співробітників київського полку "Беркут". Їх звинувачують у масовому вбивстві протестувальників, а також у вчиненні терористичного акту.

"Вважаючи на вище викладені обставини і значний суспільний резонанс справи, яку слухає суддя Дячук, Рада суддів України звертається до правоохоронних органів ретельно розслідувати спробу нападу і вжити невідкладних заходів, аби нападника було затримано і притягнуто до відповідальності. Крім того, вищий орган суддівського самоврядування ще і ще раз звертає увагу на те, що побудова в Україні громадянського суспільства і правової держави неможлива без становлення суду, незалежність і охорону, якого забезпечує кожний патріот Батьківщини", - додали в Раді суддів.