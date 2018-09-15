У Луцьку назвали першого лауреата літературної премії імені Івана Корсака

Ним став письменник, публіцист, доктор філософських наук, проректор Національного університету «Острозька академія» Петро КРАЛЮК, котрий є і давнім автором всеукраїнської газети «День», був також лауреатом премії імені Джеймса Мейса, яку присуджує «День». Літературну премію імені Івана Корсака він отримав за свою книгу «Синопсис». Письменник та журналіст Іван Корсак відійшов у вічність торік, він є автором 17 романів і повістей на сюжети з української історії. Премію встановили родина Корсака та видавництво «Ярославів Вал». Вимога до творів, які подаються на розгляд журі, це українська мова написання, романи і повісті на теми історії України.

Як зазначив у коментарі «Дню» голова журі, письменник, директор видавництва «Ярославів Вал» Михайло Слабошпицький, сьогодні вже ніхто не переслідує за твори про нашу національну історію, але писати на ці теми дуже важко, бо треба бути й дослідником. Книга Петра Кралюка «Синопсис» представляє читачам постаті князя і філософа Володимира Васильковича, його дружину- книжницю Ольгу Романівну, що була причетною до написання Галицько-Волинського літопису, живописця Андрія з Рубля (Рубльова), творців Пересопницького Євангелія, найвидатнішого українського воєначальника епохи Середньовіччя, князя Костянтина Івановича Острозького; його сина, князя-мецената Василя-Костянтина Острозького, блискучого авантюриста Ольбрахта Ласького — товариша засновника Запорізької Січі Дмитра Вишневецького, жінку трагічної долі Гальшку Острозьку та інших, які вписали свої сторінки в історію України.

Вручення премії відбулося у Музеї сучасного українського мистецтва - музеї Корсаків, який утримує власним коштом родина покійного Івана Феодосійовича Корсака. Премію Петру Кралюку вручив син Корсака – Віктор, 15 вересня –це день народження його власний і день народження його батька. Загалом на майбутній розгляд журі подано вже сім книг, автори яких претендують на премію імені Івана Корсака. Як повідомив Михайло Слабошпицький, журі розглядатиме їх вже наступного року. Те, що творів на тематику історії України більшає, є тільки позитивним моментом, а кількість бажаючих отримати премію імені Івана Корсака засвідчує її потрібність у сучасному літературному процесі.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Фото Костянтина СЕМИЦЬКОГО