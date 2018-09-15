У Мехіко "музиканти" відкрили вогонь по натовпу: 3 людей загинули, 7 поранені

У Мехіко озброєні чоловіки, вдягнені в костюми традиційних музикантів маріачі, застрелили щонайменше трьох людей і поранили принаймні сімох. Про це у суботу, 15 вересня, повідомляє ВВС.

"Нападники відкрили вогонь на перехресті біля площі Гарібальді, де зазвичай збираються туристи і багато барів, де виступають музиканти маріачі", - йдеться у повідомленні.

Після цього озброєні чоловіки втекли на мотоциклах.

Площа Гарібальді розташована неподалік від району Тепіто, де базується один з великих наркокартелів. Минулого місяця цей район потерпав від хвилі насильства, після того як поліція заарештувала ватажка наркокартелю.

Як повідомлялося, у квітні у Мексиці в південному штаті Герреро під час двох перестрілок загинули 16 людей - 6 поліцейських та 10 підозрюваних.