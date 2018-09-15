Україна посіла 88-е місце у глобальному рейтингу якості життя за 2017 рік. Рейтинг був складений аналітиками Програми розвитку ООН, передає Deutsche Welle.

Індекс, що визначає місце країни у рейтингу, визначався за такими показниками, як тривалість життя, рівень освіти і доходів. Україна була оцінена в 0,751 бал (при максимумі в 1) і посіла 88-е місце з 189 країн.

На першому місці в 2017 опинилася Норвегія з показником 0,953. На другому місці - Швейцарія з індексом 0,944, на третьому - Австралія з результатом 0,939. На четвертому і п'ятому місці опинилися Ірландія і Німеччина з індексами 0,939 і 0,938 відповідно.

Також у першу десятку увійшли Ісландія, Гонконг, Швеція, Сінгапур і Нідерланди.

Кращий показник серед пострадянських країн продемонструвала Естонія - 30-е місце з індексом 0,871. Польща зайняла 33-е місце, Словаччина - 38-е, Угорщина - 45-е.

Росія в глобальному рейтингу зайняла 49-е місце, Білорусь - 53-е.

На останньому, 189-му місці в рейтингу опинився Нігер.