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Український плавець Говоров здобув "золото" на етапі Кубка світу в Досі

15 вересня, 2018 - 22:06
Фото з архіву "Дня"

Українець Андрій Говоров став переможцем на дистанції 50 метрів батерфляєм на етапі Кубка світу в Досі (Катар). Він показав рекордний для Кубка світу результат - 22,82 секунди, повідомляє "Укрінформ".

Говоров фінішував першим, залишивши позаду головного фаворита американця Майкла Ендрю (23,21), а також Райана Кетц з ПАР (23,54), якому дісталася "бронза".

Нагадаємо, Говоров у Римі встановив новий світовий рекорд на дистанції 50 м батерфляєм. У серпні він став чемпіоном Європи.

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