Український плавець Говоров здобув "золото" на етапі Кубка світу в Досі

Українець Андрій Говоров став переможцем на дистанції 50 метрів батерфляєм на етапі Кубка світу в Досі (Катар). Він показав рекордний для Кубка світу результат - 22,82 секунди, повідомляє "Укрінформ".

Говоров фінішував першим, залишивши позаду головного фаворита американця Майкла Ендрю (23,21), а також Райана Кетц з ПАР (23,54), якому дісталася "бронза".

Нагадаємо, Говоров у Римі встановив новий світовий рекорд на дистанції 50 м батерфляєм. У серпні він став чемпіоном Європи.