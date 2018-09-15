Демократичні інститути не можуть поліпшуватися самі – їхнє поліпшення залежить від нас.
Карл Поппер, британсько-австрійський філософ, соціолог

Уряд не контролює жодного ЗМІ, - Гройсман

15 вересня, 2018 - 19:07
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Кабінет міністрів України не контролює та не втручається у політику жодного ЗМІ, але журналісти можуть розраховувати на підтримку уряду в разі необхідності. Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав на 15-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) "Майбутнє покоління всього", повідомляє "Укрінформ".

"Уряд не контролює жодного засобу масової інформації і це очевидний факт. Але все те, що стосується журналістів, хочу сказати усім українським журналістам, що на позицію уряду та прем'єр-міністра ви можете розраховувати", - сказав Гройсман.

Він запевнив у тому, що ніколи на намагався впливати на засоби масової інформації або на розслідування журналістів, і це принципова позиція, яку прем'єр-міністр не планує змінювати.

Нагадаємо, у липні у ЄП ухвалили резолюцію про забезпечення свободи слова в Україні на період виборів 2019 року.

 

Більше новин

МЗС: Nord Stream 2 загрожує безпеці не тільки України, а й Європи
Тегеран через санкції США погрожує ЄС повернутися до збагачення урану
Президент Естонії допомогла прибрати сміття у парку в Дніпрі
Меркель: Німецькі військові в Литві зіткнулися з російською "гібридною війною"
Волкер: США готові обговорювати з Україною нові поставки зброї
Міністр внутрішніх справ Австрії пропонує перевіряти мігрантів ще в морі

Новини партнерів

Loading...