Уряд не контролює жодного ЗМІ, - Гройсман

Кабінет міністрів України не контролює та не втручається у політику жодного ЗМІ, але журналісти можуть розраховувати на підтримку уряду в разі необхідності. Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав на 15-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) "Майбутнє покоління всього", повідомляє "Укрінформ".

"Уряд не контролює жодного засобу масової інформації і це очевидний факт. Але все те, що стосується журналістів, хочу сказати усім українським журналістам, що на позицію уряду та прем'єр-міністра ви можете розраховувати", - сказав Гройсман.

Він запевнив у тому, що ніколи на намагався впливати на засоби масової інформації або на розслідування журналістів, і це принципова позиція, яку прем'єр-міністр не планує змінювати.

Нагадаємо, у липні у ЄП ухвалили резолюцію про забезпечення свободи слова в Україні на період виборів 2019 року.