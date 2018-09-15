В Ужгороді розпочалося святкування 1125 річниці від дня заснування міста

Різноманітна і насичена різними подіями програма свята розпочалися у п’ятницю, 14 вересня, презентацією Ужгородського національного університету. Кожен, хто прийшов на площу Театральну міг знайти щось цікаве саме для себе. Фізичний факультет улаштував демонстрацію фізичних процесів та явищ та презентував основні курси Мережевої академії Cisco при кафедрі твердотільної електроніки та інформаційної безпеки, присвячених кіберпезпеці. Студенти біологічного факультету надали можливість всім охочим попрацювати з мікроскопом та роздивитись мікроорганізми, порозглядати представників водної фауни закарпатських ставків, постійні препарати рослинних організмів, вологі препарати скорпіона та бджоли на різних етапах її розвитку. Викладачі кафедри програмного забезпечення систем демонстрували робототехніку, яку сконструювали студенти на гуртках за допомогою деталей ЛЕГО. Студенти хімічного факультету разом подарували можливість мешканцям міста стати свідками справжньої «хімічної магії» та дослідження хімічних реакцій «фараонові змії» та «незгораючі купюри».

Згодом центр святкування перемістився до внутрішнього дворику Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая. Тут відбувся перший в його історії поетичний турнір «Ужгородський Парнас». Його учасниками стали члени Закарпатської обласної організації Національної спілки письменників України, поети з інших областей України, які виступили з авторськими віршами про місто над Ужем. «Ужгород споконвіку хвилював людей – своєю природою і красою, своїм єством. І кожен, хто сюди приходив, прагнув побувати тут ще раз, прикипів серцем і душею. Тож День Ужгорода – свято всього міста і кожного з нас», – мовив при відкрітті «Парнасу» голова Закарпатської обласної організації Національної спілки письменників України Василь Густі. Потім лунали вірші Людмили Кудрявської, Тетяни Ліхтей, Петра Скунця, Христини Керити, Олени Пекар, Лідії Повх, Юлії Медюх, а Сергій Федака зачитав своє оповідання про ужгородські сакури.