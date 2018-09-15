Внаслідок ДТП на території РФ загинули 4 українців, 1 госпіталізований

Внаслідок дорожно-транспортної пригоди у Ленінградській області Російської Федерації загинуло четверо громадян України, один госпіталізований. Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца у Тwitter.

"Внаслідок ДТП в Ленінградській обл. (РФ) загинуло 4 громадян України, 1 - госпіталізований. Співчуття рідним", - написала Беца.

Вона зазначила, що консули надають всебічну допомогу.

Внаслідок ДТП в Ленінградській обл. (РФ) загинуло 4 гр.України, 1 - госпіталізований. Співчуття рідним. Консули надають всебічну допомогу — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) September 15, 2018

Раніше у липні у ДТП в Орловській області РФ загинули двоє українців.