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Внаслідок ДТП на території РФ загинули 4 українців, 1 госпіталізований

15 вересня, 2018 - 16:40
Фото з відкритих джерел

Внаслідок дорожно-транспортної пригоди у Ленінградській області Російської Федерації загинуло четверо громадян України, один госпіталізований. Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца у Тwitter.

"Внаслідок ДТП в Ленінградській обл. (РФ) загинуло 4 громадян України, 1 - госпіталізований. Співчуття рідним", - написала Беца.

Вона зазначила, що консули надають всебічну допомогу. 

Раніше у липні у ДТП в Орловській області РФ загинули двоє українців.

Джерело: День

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