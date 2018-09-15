Волкер: На Донбасі загинуло більше людей, ніж у боснійській Сребрениці

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер заявляє, що на Донбасі з 2014 року в результаті збройного конфлікту було вбито більше людей, ніж у боснійській Сребрениці в середині 1990-х років. Про це він сказав на конференції в Києві, передає УНІАН.

Волкер наголосив, що на сході України триває "гаряча війна", яка призводить до "катастрофічних наслідків для місцевого населення". Він зазначив, що в першу чергу мова йде про величезні гуманітарних проблемах.

"Більше 10 тисяч осіб загинуло - це більше, ніж у Сребрениці. Понад 1,5 мільйона осіб були переміщені. Це, напевно, найбільше переміщення європейського населення з часів Другої світової війни", - сказав Волкер.

"І цей конфлікт не закінчився, він не є замороженим, він триває протягом чотирьох років і триває щодня, щоночі", - додав спецпредставник США.

Також він зазначив, що в середньому кожні три дні на Донбасі гине один український боєць.

Нагадаємо, різанина в Сребрениці під час розпаду колишньої Югославії відбулася в 1995 році, в результаті цього військового злочину було вбито близько 8 тисяч боснійських мусульман - чоловіків та хлопчиків.