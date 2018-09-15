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Карл Поппер, британсько-австрійський філософ, соціолог

Волкер: США готові обговорювати з Україною нові поставки зброї

15 вересня, 2018 - 15:47
Фото Reuters

Сполучені Штати готові обговорювати з Україною її потреби для посилення обороноспроможності і вирішувати це питання у бізнесовому ключі.

Про це заявив на брифінгу в рамках 15-ї щорічної конференції YES спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, повідомляє Укрінформ.

«Президент Обама забороняв надавати Україні летальну зброю, а тепер ми передаємо. Наразі ми готові покращувати оборонну спроможність України. Звісно, вона вже посилилася, але є деякі пробіли в цьому. Ми можемо говорити про те, де є ці пробіли. Ми готові сісти і обговорити з Україною, які вона має потреби. Вони можуть певні речі купувати», - сказав Волкер.

Він додав, що Україна і США над цим працюватимуть, і це буде звичайний бізнес.

«Таким чином Україна буде посилювати свою оборонну спроможність», - резюмував Волкер.

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