Волкер: США готові обговорювати з Україною нові поставки зброї

Сполучені Штати готові обговорювати з Україною її потреби для посилення обороноспроможності і вирішувати це питання у бізнесовому ключі.

Про це заявив на брифінгу в рамках 15-ї щорічної конференції YES спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, повідомляє Укрінформ.

«Президент Обама забороняв надавати Україні летальну зброю, а тепер ми передаємо. Наразі ми готові покращувати оборонну спроможність України. Звісно, вона вже посилилася, але є деякі пробіли в цьому. Ми можемо говорити про те, де є ці пробіли. Ми готові сісти і обговорити з Україною, які вона має потреби. Вони можуть певні речі купувати», - сказав Волкер.

Він додав, що Україна і США над цим працюватимуть, і це буде звичайний бізнес.

«Таким чином Україна буде посилювати свою оборонну спроможність», - резюмував Волкер.