ЄС закликав країни-члени співпрацювати в питанні скасування сезонного переведення годинників

Єврокомісія закликала країни-члени ЄС співпрацювати в питанні скасування сезонного переведення годинників, щоб сусідні країни не жили з різними часовими поясами. Про це повідомляє ЄП з посиланням на AFP.

Європейська комісія хоче припинити практику переведення годинників навесні і восени. При цьому кожна країна ЄС сама буде вирішувати залишатися на зимовому або літньому часі.

Тому, є ймовірність того, що сусідні країни, такі як Бельгія і Нідерланди, можуть жити з різницею в одну годину.

Щоб уникнути хаосу в часових поясах в сусідніх країнах, єврокомісар з питань транспорту Віолета Булк закликала уряди співпрацювати у вирішенні цього питання.

"Державам-членам зараз необхідно вирішити - або вони хочуть дотримуватися літнього, або зимового часу. Для підтримки узгодженого підходу ми заохочуємо консультації на національному рівні для забезпечення скоординованого підходу всіх держав-членів ", - сказала Булк.

Пропозиція Єврокомісії також породила нову проблему, пов'язану з Brexit: Ірландія, що входить в ЄС, може припинити переводити годинник, але британська Північна Ірландія продовжить практику.

Єврокомісія дає державам-членам час до квітня 2019 року - до цієї дати вони повинні визначитися, зимовим або літнім часом вони планують користуватися.

Останній обов'язковий перехід на літній час в ЄС відбудеться в неділю, 31 березня 2019 року. Після цієї дати держави-члени, які захочуть назавжди повернутися до зимового часу, зможуть зробити це в останній раз в неділю 27 жовтня 2019 року.

Після цієї дати в Євросоюзі сезонне переведення годинників буде скасовано.