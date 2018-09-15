Заарештованих в Нідерландах росіян звинуватили у кібератаках на WADA

Два російських шпигуна, заарештованих в Нідерландах, також підозрюються в спробі здійснення кібератаки на Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA). Цю інформацію підтвердили в швейцарській прокуратурі, повідомляє "ЄП" із посиланням на AFP.

Агенти, заарештовані голландськими розвідувальними службами на початку цього року, намагалися отримати дані з лабораторії Шпіц в Берні, яка розслідувала отруєння Сергія Скрипаля та його дочки в Солсбері.

Сьогодні швейцарська прокуратура повідомила, що з березня 2017 року ті ж люди проходили підозрюваними у кримінальному розслідуванні "через кібератаки проти Всесвітнього антидопінгового агентства".

"Розслідування ведеться за підозрою в політичному шпигунстві", - повідомила прес-секретар прокуратури Лінда фон Бург.

Вона підтвердила, що особи, пов'язані з передбачуваним зламом швейцарського офісу WADA, "це ті ж особи, затримані під час операції, згаданої Федеральною розвідувальної службою в зв'язку з лабораторією в Шпіці".

Прес-секретар додала, що генеральний прокурор попросив Міністерство юстиції Швейцарії отримати дозвіл на судове переслідування осіб з приводу інциденту з WADA.

Напруженість між РФ і WADA значно зросла за останні кілька років.

У 2015 році WADA призупинила діяльність антидопінгового агентства Росії (RUSADA), оголосивши його таким, що не відповідає вимогам. Причиною цього стало розслідування про масштабні махінації з допінг-пробами на Олімпіаді в Сочі, які були підтримані на державному рівні.

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