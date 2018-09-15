Жертвами потужного тайфуну на Філіппінах стали вже 12 людей

У результаті потужного тайфуну, який накрив Філіппіни сьогодні вранці, загинули щонайменше 12 людей. Серед загиблих двоє дітей, повідомляє АР.

Зазначається, що чотири людини загинули унаслідок зсуву.

Чотири людини вважаються зниклими безвісти, але представники влади схильні вважати їх загиблими, тому прогнозують збільшення кількості жертв негоди.

Близько 90 тис. людей були евакуйовані.

Як повідомлялося, північну частину Філіппін накрив потужний тайфун. Швидкість вітру досягає 200 км на годину.