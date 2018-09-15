Жертвами урагану "Флоренс" у США стали 4 людини

У США в результаті урагану "Флоренс", загинули щонайменше 4 людини. Про це повідомляє The New York Times.

Як повідомляється, загиблі були знайдені в місті Хампстед і в окрузі Ленуар.

Зазначено, що жінка померла від серцевого нападу, лікарі не змогли вчасно приїхати до неї, так як бригаду затримали повалені на дорогу дерева. Чоловік загинув від удару струмом, коли спробував підключити електрогенератор після відключення електрики в будинку.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про введення режиму надзвичайного стану в штатах Північна Кароліна, Південна Кароліна і Вірджинія у зв'язку з наближенням урагану "Флоренс". Трамп запевнив американців, що федеральний уряд "абсолютно, повністю підготовлений до урагану".

У цих трьох штатах проходить масова евакуація людей. Люди по всьому регіону кинулися купувати воду, консерви та інше, ховатися в підвалах своїх будинків і витягувати з гаражів човни. Полиці найбільших супермаркетів вже порожні.

Раніше зазначалося, що ураган "Флоренс" здатний розігнатися до 225 км/год. В небезпеці понад 1,7 млн жителів. Це самий потужний ураган за останні 30 років, що загрожує Кароліні.