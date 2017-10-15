Британія і Німеччина готові виконувати умови ядерної угоди з Іраном

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей і канцлер ФРН Ангела Меркель вважають важливим виконання угоди щодо іранської ядерної програми.

Про це повідомив представник офісу Мей, передає "112 Україна".

Відзначається, що сторони погодилися, що "Велика Британія і Німеччина залишаються рішуче прихильними угоді", заявив він.

Про це Мей і Меркель домовилися під час телефонної бесіди.

Крім того, вони під час особистої зустрічі в Брюсселі наступного тижня вирішили обговорити нову стратегію президента США Дональда Трампа по Ірану, яку він висунув у п'ятницю.

Разом з тим, глави урядів двох країн відзначили, що "світове співтовариство має об'єднатися проти дестабілізуючої діяльності Ірану в регіоні, а також знайти шляхи усунення зауважень щодо ракетної програми Ірану".

Нагадаємо, що Трамп оголосив більш жорстку політику щодо Ірану.