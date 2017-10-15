Британський уряд посилює заходи безпеки проти атак із кислотою

Уряд Великобританії планує заборонити перебування у громадських місцях із кислотними речовинами. Таким чином влада прагне посилити покарання за кислотні атаки, які захлеснули Сполучене Королівство останніми місяцями, повідомили у міністерстві внутрішніх справ Великобританії в суботу, 14 жовтня.

Особи, спіймані на перебуванні у публічних місцях із кислотою, будуть оштрафовані. Повторне таке затримання без надання вагомих причин на те, щоби мати кислотні речовини при собі, передбачає ув'язнення терміном на щонайменше шість місяців. Окрім того, продаж зазначених хімікатів неповнолітнім також планують заборонити.

У період з листопада 2016 по квітень 2017 року в Англії та Уельсі було зафіксовано 408 кислотних атак. Значна кількість жертв залишилися з невиправними пошкодженнями зовнішності, здоров’ю потерпілих завдано значної шкоди.

"Ви всі бачили фотографії жертв, які не одужали. Нескінчені операції і зруйновані життя", - прокоментувала хвилю кислотних нападів міністерка внутрішніх справ Великобританії Ембер Радд під час конференції Консервативної партії у Манчестері, що відбулась на початку жовтня. Вона також прагне "радикально" обмежити в подальшому продаж сірчаної кислоти, оскільки її використовують для виробництва вибухівки.