Число загиблих від вибуху у Сомалі зросло до 189 людей

Число загиблих в результаті вибуху вантажівки в столиці Сомалі Могадішо збільшилося до 189 осіб, повідомляє агентство Associated Press.

Як підтвердили в правоохоронних структурах Сомалі, станом на неділю відомо про 189 жертв, ще понад 200 чоловік продовжують знаходиться в лікувальних установах.

У поліції заявили, що багато загиблі померли після того, як були госпіталізовані у важкому стані після вибуху. Влада Сомалі назвали вчорашній вибух найбільшим за кількістю жертв в історії Могадішо.

Відзначається, що вранці повідомлялося про 53 жертви.

Нагадаємо, кількість загиблих у результаті лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія зросла до 40 людей.