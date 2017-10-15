Цього року в Україні було скоєно 1185 умисних вбивств та замахів, - МВС

За дев’ять місяців 2017 року в Україні скоєно 1185 умисних вбивств та замахів, це найнижчий показник за останні 10 років. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Як повідомляє прес-служба відомства, рівень розкриття таких злочинів, з урахуванням минулих років, в цьому році складає 88%.

За даними МВС, у 2017 році розслідувано 438 убивств минулих років, при цьому залишок нерозкритих вбивств минулих років – 8970.

Нагадаємо, у поліції створять базу даних зі зведеною оперативною інформацією.