Данилюк очікує транш від МВФ до кінця року

На нинішньому етапі переговорів із МВФ Україна може очікувати на отримання чергового траншу до кінця цього року.

Про це заявив у Вашингтоні після зустрічей з керівництвом МВФ міністр фінансів України Олександр Данилюк, передає Укрінформ.

"У принципі, ми очікуємо транш до кінця року", - сказав глава Мінфіну.

При цьому він зазначив, що це питання залежить здебільшого від результату переговорів стосовно формування ціни на газ.

"Ми маємо знайти формулу, яка буде визначати ціни на газ на період до повної лібералізації ринку газу", - констатував Данилюк.