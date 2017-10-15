ФРН засудила рішення Трампа щодо Ірану

Рішення президента США Дональда Трампа, який не ратифікував ядерну угоду з Іраном, може наблизити загрозу війни до кордонів Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель, пише британська газета The Independent.

Габріель висловив сумнів у тому, що міжнародна політика щодо Ірану, а також рішення США залишаться тільки іранським питанням.

Окрім того, він назвав рішення Трампа "небезпечним сигналом", припустивши, що Іран повернеться до розробки ядерної зброї, й додав, що така ситуація не влаштує Ізраїль.

"І тоді ми повернемося туди, де були 10-12 років тому, коли була загроза війни, досить близької до кордонів Європи... Багато інших країн світу будуть розглядати питання про отримання ядерної зброї, оскільки чинні угоди, які це забороняють, розірвано", - додав Габріель.

Нагадаємо, що Британія і Німеччина готові виконувати умови ядерної угоди з Іраном.