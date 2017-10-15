Кількість загиблих через вибух у столиці Сомалі зросла до 231 людини

15 жовтня, 2017 - 18:27
Число загиблих в результаті вибуху вантажівки в столиці Сомалі Могадішо зросла до 231 людини, повідомляє Associated Press.
Як підтвердили в правоохоронних структурах Сомалі, за станом на вечір неділі відомо про 231 жертви, ще 275 осіб продовжують знаходиться в лікувальних установах.
У поліції заявили, що багато загиблі померли після того, як були госпіталізовані у важкому стані після вибуху. Влада Сомалі назвали вчорашній вибух найбільшим за кількістю жертв в історії Могадішо.