Кількість загиблих від зсувів і повеней у В'єтнамі зросла до 68 людей

Число загиблих від зсувів і повеней, викликаних проливними дощами у В'єтнамі, які приніс з собою ураган "Ханун", зросла до 68 людей, ще 34 людини вважаються зниклими безвісти. Такі цифри наводить Управління з ліквідації стихійних лих В'єтнаму, передає ABC News.

Також із заяви випливає, що ще 32 людини заявили про поранення та забиття. Крім того, стихія завдала шкоди поголів'ю худоби та пошкодила інфраструктуру в центральних та північних районах країни.

Ураган "Ханун" обрушився на В'єтнам у вівторок, і влада займаються ліквідацією його наслідків. Найбільше постраждала провінція Хоа Бінь на півночі країни, де загинуло 20 осіб. Крім того, там тривають пошуки восьми людей, зв'язок з якими було втрачено після зсуву грунту.

Між тим, "Ханун", як повідомлялося раніше, перемістився далі на південний захід: у Гонконгу припускають, що він пройде в 200 км від міста вдень у неділю. При цьому ввечері відбудеться сильний приплив, який може викликати підтоплення низинних районів.

Нагадаємо, у Південній Кореї заявили, що серія землетрусів у КНДР є наслідком ядерних випробувань.