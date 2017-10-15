Кількість жертв від лісових пожеж у Каліфорнії зросла до 40 людей

Кількість загиблих у результаті лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія зросла до 40 людей. Про це повідомляють ЗМІ з посиланнями на місцеву владу.

Сотні жителів постраждалих округів штату все ще вважаються зниклими безвісти. Влада повідомляє, що кількість жертв може збільшитися.

До боротьби з пожежами залучено близько 10 тис. пожежників, в гасінні бере участь авіація. Всього в Каліфорнії налічується 16 великих вогнищ пожеж.

Свої будинки були змушені залишити близько 100 тис. чоловік, включаючи 3 тис. мешканців міста Санта-Роза, розташованого за 80 км від Сан-Франциско.

Нагадаємо, число загиблих від зсувів і повеней, викликаних проливними дощами у В'єтнамі, які приніс з собою ураган "Ханун", зросла до 68 людей, ще 34 людини вважаються зниклими безвісти.