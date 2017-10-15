МВС Іспанії: Для Каталонії ще не пізно виправити ситуацію

Міністр внутрішніх справ Іспанії закликав лідера Каталонії поважати іспанську Конституцію та відмовитися від наполягань щодо незалежності північно-східної автономії.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на The Associated Press.

Хуан Ігнасіо Зойдо заявив, що ще "не надто пізно, щоб виправити ситуацію", та закликав главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона "не захоплюватися радикальною меншиною, яка для нього є партнером в уряді та яка підштовхнула Каталонію до краю прірви".

Зазначимо, іспанський уряд дав Пучдемону час до ранку понеділка пояснити, чи він насправді оголосив чи не оголосив незалежність.

Якщо він відповість ствердно, то Мадрид дає йому час до четверга, щоб відмовитися від своєї позиції, в іншому випадку автономія Каталонії може бути тимчасово зупинена.

Нагадаємо, що уряд Іспанії планує взяти під контроль Каталонію.