Ми вдячні усім кримським татарам, хто допомагає зберігати єдність народу, - Чубаров

Меджліс кримськотатарського народу вживає заходів для підтримки кримчан, які залишилися на території анексованого Росією півострова. У забезпеченні необхідних ресурсів допомагає кримськотатарський народ. Про це сказав глава Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров, пише "Крим.Реалії".

"Ми вдячні всім кримським татарам, що вони кожен по-своєму, в можливій для них формі, беруть участь у збереженні гідності і єдності кримськотатарського народу. Ми знаємо, як люди об'єднуються, щоб допомогти дітям, як вони сприяють адвокатам. Вже сьогодні кількість дітей, чиї татусі позбавлені волі, досягла сотні. З кожним днем потрібно все більше і більше адвокатів, необхідно знаходити ресурси для того, щоб забезпечувати відвідування місць, де судять кримських татар, а це вже не тільки в Криму, але і на території сусідньої Росії", – зазначив Чубаров.

Він додав, що допомога такого роду буде продовжена.

Як відомо, після анексії Криму Росією на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів та представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.

Нагадаємо, вчора Чубаров повідомив, що російські окупанти затримали близько півсотні учасників одиночних пікетів у Криму.