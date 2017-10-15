На Кіровоградщині з ініціативи воїнів встановили пам’ятник холодноярцям

У селі Цибулевому, що на Кіровоградщині, відкрили пам’ятник учасникам визвольних змагань 1917-1920 років. Ініціаторами зведення пам’ятного знаку стали воїни із 17 окремого мотопіхотного батальйону.

«Чутянським і чорноліським холодноярцям – учасникам визвольних змагань 1917-1920 рр. від земляків 17 батальйону Збройних сил України» – такі слова викарбувані на граніті. Кам’яну брилу встановили на пагорбі у селі Цибулевому Знам’янського району, неподалік від Холодного Яру.

Як розповів хранитель історії с. Цибулевого, господар місцевої зеленої садиби «Гайдамацька Січ» Володимир Вознюк, околиці села буквально нашпиговані артефактами, які представляють різні пласти давньої української історії − від чорноліської та черняхівської культур до доби козацтва та часів Холодноярської республіки. Цибулеве – батьківщина отамана Миколи Кібець-Бондаренка, який діяв у загоні Пилипа Хмари, а також Михайла Дорошенка, підхорунжого Чорноліського полку. Продовжують писати історію визвольних змагань односельці, які нині служать на сході в зоні АТО та займаються волонтерством.

Місце для пам’ятника обрали на ділянці неораного степу, на узвишші, звідки видно село та його околиці. У відкритті, яке відбулося 15 жовтня, взяли участь місцеві жителі, волонтери, бійці 3-го полку спецпризначення та 17-го окремого мотопіхотного батальйону та гості із Кропивницького.

Про ідею встановлення пам’ятника розповів представник 17-го ОМБ Олег Кокуленко. «Думка встановити пам’ятник холодноярським отаманам виникла у двох наших побратимів буквально під час бою. Це було в зоні бойових дій, біля всім уже відомого села Піски неподалік Донецького аеропорту. Ця ідея з’явилася не тому, що їм не було що робити. Можливо, ці хлопці у ту мить вважали, що це міг бути їхній останній бій, а раптом вони не залишать після себе нічого в житті? Тоді один із них – боєць з позивним «Лєший» − сказав, що він має камінь, на якому можна було б викарбувати посвяту. Після бою хлопці вирішили довести задумане до кінця», − пригадав Олег Кокуленко.

На гранітному камені, встановленому за сприяння місцевого фермера, зображено холодноярський тризуб і викарбувані поетичні рядки цибулівчанина Володимира Вознюка: «Землю рідну боронили повстанці до згину. Вічна пам'ять нескореним синам України!».

Інна ТІЛЬНОВА, Кропивницький, фото авторки