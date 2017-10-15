На Верецькому перевалі відкрили Меморіальний комплекс січовикам "Карпатської України"

Сьогодні, 15 жовтня, у с. Климець, що у Сколівському районі Львівської області, на Верецькому перевалі відкрили й освятили Меморіальний комплекс полеглим січовикам Карпатської України. Про це «День» поінформували у прес-службі Львівської обласної ради. «Верецький перевал – це не просто місце, де зустрічаються Львівщина і Закарпаття, а вікопомність, де в 1939 році обірвалося життя понад 600 українських патріотів, які зі зброєю в руках боронили паростки молодої незалежної України», – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, що Карпатську Українську − державу, яка стала символом національних прагнень української громадськості краю, було проголошено на землях Закарпаття з ініціативи Августина Волошина 78 року тому. Саме тоді за активної участі Організації Українських націоналістів на Закарпатті було створено напіввійськове формування під назвою «Організація народної самооборонини «Карпатська Січ». Його основним завданням був захист Закарпаття від нападів угорських і польських диверсійних загонів. Трагічні дні для Карпатської України настали в середині березня 1939 року, коли Угорщина продовжила окупацію Закарпаття.

17 березня 1939 року, на третій день окупації Карпатської України, угорські жандарми гнали на перевал через села Нижні Ворота, Верб’яж, Завадка колони полонених галичан – вояків «Карпатської Січі» і передали їх польській прикордонній службі, яка розмістила полонених у підвалах своїх казарм. Наступного дня, 18 березня 1939-го, до сходу сонця полонені біли розділені на колони, відконвойовані вліво і вправо від перевалу по лінії кордону приблизно на півтора-два кілометри і розстріляні на закарпатській стороні над селами Нова Розтока і Верб’яж та між Петросивицею, Жупанами та Лазами.

На меморіальному військовому кладовищі поховані 22 українські Герої. У 1990-х роках на Верецькому перевалі було встановлено символічний меморіальний знак. А роботи з пошуку та перепоховання українських героїв розпочали 2008-го працівники комунального підприємства «Доля».

На церемонії відкриття пам’ятного комплексу наголошувалося на важливості питання національної пам’яті. «Дякую депутатському корпусу обласної ради, який підтримує саме таку політику вшанування історичної пам’яті», – зазначив голова ЛОР Олександр Ганущин додав, що у планах облради – встановлення на сході країни меморіалів усім полеглим Героям російсько-української війни.

За словами віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, історія вчить усіх нас тому, що країна завжди має шанс відбутися, бо є люди, готові віддати за неї життя.

Присутні на урочистостях переглянули фільм-хроніку тодішніх подій, підготовлений телеканалом «Перший Західний».

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів