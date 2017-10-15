Партія Курца лідирує на виборах у парламент Австрії, - екзит-поли

На виборах до парламенту Австрії, за даними екзит-полів, лідирує консервативна Австрійська народна партія (АНП) на чолі з нинішнім міністром закордонних справ Себастьяном Курцем, повідомляє DW.

"За даними екзит-полів, на австрійських виборах перемагає АНП нинішнього глави МЗС країни Себастьяна Курца, що набирає 30,2% голосів", - йдеться у повідомленні.

На другому місці розташовуються Соціал-демократична партія Австрії (СДПА), яку очолює діючий канцлер Крістіан Керн, з 26,3 відсотка голосів.

Наступні - євроскептики з правопопулістської Австрійської партії свободи (АПС), яка наприкінці 2016 року стала партнером "Єдиної Росії". За попередніми даними, їм вдалося заручитися підтримкою 25,9 відсотка голосуючих.

Нагадаємо, що в Австрії проходять парламентські вибори.