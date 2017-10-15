Пішов з життя голова Єврейського фонду України Аркадій Монастирський

Помер голова Єврейського фонду України Аркадій Монастирський. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор Українського єврейського комітету Едуард Долінський.

"Помер наш дорогий друг і колега, глава Єврейського фонду України Аркадій Монастирський", - йдеться у повідомленні.

Аркадію Монастирському було всього 56 років. Він очолював Єврейський фонд України, був головою Громадської ради при Міністерстві освіти і науки, а також був одним із засновників громадського руху за відродження єврейської культури в Україні.

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