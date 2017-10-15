Пішов з життя голова Єврейського фонду України Аркадій Монастирський

15 жовтня, 2017 - 13:52
Помер голова Єврейського фонду України Аркадій Монастирський. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор Українського єврейського комітету Едуард Долінський.
"Помер наш дорогий друг і колега, глава Єврейського фонду України Аркадій Монастирський", - йдеться у повідомленні.
Аркадію Монастирському було всього 56 років. Він очолював Єврейський фонд України, був головою Громадської ради при Міністерстві освіти і науки, а також був одним із засновників громадського руху за відродження єврейської культури в Україні.
Нагадаємо, на Волині провели в останню дорогу почесного громадянина Петра Влодека.
Джерело: День