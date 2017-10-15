Польща планує відмовитись від кредиту МВФ вартістю$ 9,2 млрд

Польща має намір відмовитися від кредитної лінії (FCL) Міжнародного валютного фонду (МВФ) вартістю 9,2 млрд доларів. Про це йдеться в повідомленні міністерства фінансів країни в суботу, передає Reuters.

"Ми виходимо з кредитної лінії в розмірі 9,2 млрд доларів від МВФ", - йдеться в повідомленні в офіційному Twitter Міністерства фінансів країни.

При цьому в повідомленні цитують вислів міністра фінансів Матеуша Моравецького: "Польська економіка знаходиться в такому гарному стані, що ми можемо це зробити".

#Morawiecki: Rezygnujemy z $9,2mld linii kredytowej #IMF Polska gospodarka jest w tak dobrej sytuacji, że możemy to zrobić. @IMFNews pic.twitter.com/JtlxiHrWQw — MinisterstwoFinansów (@MF_GOV_PL) October 14, 2017

Підставою для такого кроку стали надприбутки національного бюджету розміром у 4,9 млрд злотих (1,36 млрд доларів), отриманих з січня по серпень. Також на це рішення вплинули темпи економічного зростання, які, за інформацією відомства, за згаданий період склали майже 4%.

У той же час у відомстві не повідомляють, чи має намір країна повністю розірвати угоду з МВФ про гнучку кредитну лінію.

Між тим, Україна, у свою чергу, наблизилася до виконання рекомендацій Міжнародного валютного фонду для отримання чергового траншу в рамках програми розширеного фінансування EFF. Таку заяву зробив міністр фінансів Олександр Данилюк.

Нагадаємо, на днях міністр оборони Антоні Мацеревич заявив, що російські хакери втретє здійснили кібератаку проти Польщі.