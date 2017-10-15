Потужна група британських депутатів планує заблокувати Brexit без угоди з ЄС

У Великій Британії потужна міжпартійна група депутатів складає план, який не дозволив би прем'єр-міністру Терезі Мей допустити вихід країни зі складу Євросоюзу без досягнення угоди в 2019 році. Про це повідомляє The Guardian.

“Такий крок розпочато після нових попереджень про те, що Brexit із "різким переходом" буде катастрофічним для економіки Британії”, - йдеться у повідомленні.

Однією з критично важливих цілей групи – яка включає колишнього міністра фінансів Кеннета Кларка та кількох екс-міністрів Консервативної партії, а також видатних лейбористів, Ліберальних демократів та Зелених - є надання парламенту права вето або можливість застосування інших правових засобів у результаті "поганої угоди" або взагалі "відсутності угоди" з Євросоюзом.

Як зазначається, занепокоєння через політику стосовно Brexit зросли на цих вихідних після того, як прем'єр-міністр Тереза Мей повідомила Палаті громад, що її уряд витрачає 250 млн фунтів стерлінгів на підготовку до можливого варіанту без досягнення угоди з ЄС, оскільки у переговорах з Брюсселем відсутній прогрес.

Нагадаємо, напередодні голова переговорної групи Єврокомісії щодо виходу Британії із ЄС Мішель Барньє за результатами чергового раунду консультацій, які проходили цього тижня у Брюсселі заявив, що питання фінансових зобов’язань Великої Британії перед бюджетом ЄС у переговорах з Єврокомісією щодо Brexit на даному етапі заблоковано.