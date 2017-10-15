Сьогодні в Україні офіційно розпочався опалювальний сезон

Згідно з календарним планом, 15 жовтня в Україні розпочинається опалювальний сезон. Соціальні об’єкти - школи, дитсадки, лікарні - мають бути підключені до тепла у разі пониження температури у приміщеннях до 16 градусів, житловий фонд – при температурі нижче 8 градусів протягом трьох діб, передає Урядовий портал.

В Кабміні запевнили, що Україна вперше за останні роки повністю готова до опалювального сезону – запаси палива створені.

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, станом на вересень в підземних сховищах знаходиться 14,8 млрд. м3 природного газу, що на 2,3 млрд. м3 більше показника минулого року. Запаси вугілля - 1 980,5 тис. тонн вугілля, що на 568,3 тис. тонн більше минулорічного показника.

Разом з тим, в уряді підкреслюють, що забезпечення споживачів теплом та гарячим водопостачанням – пряма і повна відповідальність місцевої влади. Так само, як і формування тарифів за спожиті енергоносії.

Водночас прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підкреслив, що підстав для підвищення ціни на газ в Україні наразі немає.

Нагадаємо, раніше у Міненерговугілля заявили, що підстави для підвищення цін на газ для населення відсутні.