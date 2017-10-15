Сотні львів’ян вийшли на захист тварин

Сьогодні, 15 жовтня, у Львові пройшов марш за права тварин. Близько півтисячі людей зібрались біля Львівського оперного театру, щоб висловити свою позицію щодо негуманного ставлення людей до тварин. Маршем вони пройшлися вулицями Львова.

Більшість учасників заходу тримали в руках плакати із написами: «Ні притравочним станціям!», «Врятуй мене», «Твоя шуба була чиєюсь мамою», «Тварини не їжа, не одяг, не товар, не розваги», «Ми за цирк без тварин» тощо. Також дехто мав банери з фотографіями тварин, які зазнали знущань.

«Ми втомилися слухати пусті обіцянки влади і дивитися на бездіяльність правоохоронних органів. Права тварин – це не порожні слова в законі, а захист і відповідальність», – заявили під час маршу його організатори.

Основною метою для них є покласти край знущанням над тваринами в цирках і у сфері розваг. Влада ж має впровадити дієвий механізм боротьби з живодерами та садистами, а також звернути увагу українців на гуманне ставлення до тварин.

На марш учасники прийшли із своїми домашніми улюбленцями. Серед звичних собак та кішок можна було побачити і дещо екзотичну тварину – тхора.

Закінчився марш під стінами ратуші, де активісти збирали підписи під меморандумом гуманності, який передадуть центральній владі.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора