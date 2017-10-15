США не змінять стратегію стримування КНДР, - Тіллерсон

Сполучені Штати будуть намагатися врегулювати конфлікт з КНДР дипломатичним шляхом до тих пір, поки "не впадуть перші бомби".

Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, передає CNN.

Він зазначив, що Вашингтон не має наміру відхилятися від своєї стратегії стримування КНДР і поки не розглядає дозвіл конфлікту військовим шляхом.

"Дипломатичні зусилля продовжаться до тих пір, поки не впадуть перші бомби", - заявив держсекретар.

За словами Тіллерсона, війни з КНДР не хоче і президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, що Трамп оголосив більш жорстку політику щодо Ірану.