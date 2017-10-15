Сьогодні, 15 жовтня, у Караганді освятили пам'ятник депортованим до Казахстану українцям. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook директор МІОКу Ірина Ключковська.

Пам'ятник установили біля греко-католицької церкви. Розп'ятий вишиваний рушник як символ розп'ятої душі нашої нації, виготовили і привезли з України. Хрест зроблено в Казахстані.

"Хрест і рушник - символ єдності і неподільності українців України і українців Казахстану. Жодні слова не спроможні передати біль, муки, страждання наших людей. Треба приїхати і походити цією, скропленою кров'ю наших земляків, наших рідних, казахською землею, що стала страшною заручницею страшної загарбницької політики Росії, яку перетворила Московія на суцільний концтабір", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13-14 жовтня у казахстанському місті Караганда відбувся Форум мігрантів з нагоди відзначення 70-их роковин депортації українців до Казахстану.