У Киргизстані на виборах президента лідирує кандидат від правлячої партії

У Киргизстані о 20:00 (17:00 за Києвом) завершили роботу всі виборчі дільниці, процес голосування закінчився. За попередніми даними, на виборах президента лідирує кандидат від правлячої партії, екс-прем'єр Сооронбай Жеенбеков, повідомляє "Радіо Азаттик".

Відзначається, що за попередніми даними Центрвиборчкому на 22:00, на виборах президента проголосували 1 млн 692 тисячі виборців.

914,5 тисяч з них підтримали кандидата від СДПК Сооронбая Жеенбекова, що становить близько 54% голосів. Для перемоги в першому турі необхідно набрати більше 50% голосів виборців, що взяли участь у виборах.

За його головного опонента – лідера парламентської фракції "Республіка-Ата Журт" Омурбека Бабанова – віддали голоси 564,2 тисячі виборців, це 33,3%.

Лідер партії "Бутун Киргизстан" Адахан Мадумаров на третьому місці з 108 тисячею голосами або близько 6,3%.

Лідер партії "Ак-Шумкар" Темір Сарієв знаходиться на 4 місці з 42,7 тисячею голосів.

У п'ятірці лідерів – Таалатбек Масадиков. За нього проголосували 10,5 тисяч виборців.

Нагадаємо, в Киргизстані проходили вибори президента країни.