У Києві рух транспорту по мосту Метро буде обмежено на тиждень

Із 19 до 25 жовтня у зв`язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на мосту Метро через Русанівську протоку буде обмежено рух транспорту до однієї смуги руху в кожному напрямку. Про це повідомили у КК "Київавтодор", передає прес-служба КМДА.

Відновити повноцінний рух по мосту планують з 26 жовтня.

У свою чергу, "Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та, за можливості, обирати інші маршрути руху.

Нагадаємо, систему опалення для подачі тепла в будинки мешканців Києва планують запустити з наступного понеділка, 16 жовтня.