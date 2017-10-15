У Сомалі зросла кількість жертв від теракту

Кількість загиблих в результаті вибуху вантажівки в столиці Сомалі Могадішо зросла до 53 осіб, повідомляє агентство Associated Press.

Як підтвердили в правоохоронних структурах Сомалі, станом на ранок неділі відомо про 53 жертви, ще понад 60 осіб продовжують знаходиться в лікувальних установах.

У поліції заявили, що багато загиблих померли після того, як були госпіталізовані у важкому стані після вибуху. Влада Сомалі назвала вчорашній вибух найбільшим за кількістю жертв в історії Могадішо.

Нагадаємо, вчора повідомляли, що щонайменше 40 людей загинули внаслідок підриву автомобіля біля популярного готелю Safari в столиці Сомалі Могадішо.