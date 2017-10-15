Українська легкоатлетка здобула нагороду у Вільнюсі

19-річна спортсменка з України Юлія Левченко перемогла у номінації "Зірка, яка сходить" на церемонії нагородження ЕА GoldenTracks у столиці Литви.

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

"У мене був успішний сезон, і дуже приємно, що не лише я це помітила, і не лише у моїй країні, а і в Європі", - прокоментувала вона свою відзнаку.

На перемогу у номінації "Зірка, яка сходить" від України також претендували Аліна Шух, Ярослава Магучіх і Михайло Кохан.

"Приємно, що саме українців було у списках відразу четверо, що я не була одинокою вовчицею у якійсь зграї. Ми вже можемо заявити про себе, про те, що у нас у країні є таланти", - додала спортсменка і висловила побажання, аби в Україні були умови для тренувань.

Нагадаємо, що Левченко вперше стала найкращою спортсменкою місяця в Україні.