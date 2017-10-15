Уряд Іспанії планує взяти під контроль Каталонію

Іспанський уряд візьме під контроль Каталонію, якщо її регіональний лідер Карлес Пудждемтон не дасть чіткої відповіді на питання Мадрида про те, чи оголосив він про незалежність від Іспанії чи ні.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Іспанії Хуан Ігнасіо Зойдо, передає Reuters.

"Якщо Карлос Пучдемо dідповість неоднозначно, це означає, що він не хоче діалогу, і тому іспанський уряд повинен буде вжити заходів", - сказав глава іспанського МВС.

Водночас Пучдемон продовжує переговори з місцевими сторонами для підготовки своєї відповіді про те, чи було проголошено незалежність регіону 10 жовтня.

Нагадаємо, у Мадриді почали розробляти план подолання каталонської кризи шляхом реформи Конституції Іспанії, яка датується 1978 роком.