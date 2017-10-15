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В Ужгороді демонструють понад 300 моделей військової техніки

15 жовтня, 2017 - 18:55

Це приклади техніки часів ІІ  Світової війни та сучасності.

Захід, організований Закарпатським обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді та Рухом підтримки закарпатських військових, присвячений Дню захисника України.

Виставка розгорнулася у центрі міста – комплексі «Совине гніздо»,  триватиме до 17 жовтня.

Кожен з експонатів – витвір ручної роботи. Хобі цікаве, потребує терплячості, наполегливості та матеріальних вкладень. Серед відвідувачів – чимало дітей.

Вікторія ЖУЙКО, Ужгород , фото автора

Джерело: День
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