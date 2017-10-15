В Ужгороді демонструють понад 300 моделей військової техніки

15 жовтня, 2017 - 18:55
Це приклади техніки часів ІІ Світової війни та сучасності.
Захід, організований Закарпатським обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді та Рухом підтримки закарпатських військових, присвячений Дню захисника України.
Виставка розгорнулася у центрі міста – комплексі «Совине гніздо», триватиме до 17 жовтня.
Кожен з експонатів – витвір ручної роботи. Хобі цікаве, потребує терплячості, наполегливості та матеріальних вкладень. Серед відвідувачів – чимало дітей.
Вікторія ЖУЙКО, Ужгород , фото автора
Джерело: День