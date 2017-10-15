В Ужгороді на марш за права тварин приїхав песик на візочку

Унаслідок травми, спричиненої в ДТП, задні лапки собаки не працюють.

Однак мукачівські волонтери не тільки сконструювали Майку візок, а й знайшли нову родину.

Разом з господарями песик приїхав до обласного центру Закарпаття, де сьогодні відбувся марш за права тварин.

Участь у заході взяли понад сотня активістів та зоолбюителів. Люди прийшли цілими родинами, не забувши і про домашніх улюбленців.

Усі разом не тільки пройшли вулицями міста, але й сформували звернення до представників влади, яке наступного тижня планують занести до мерії Ужгорода та облдержадміністрації.

Зокрема, активісти наголошують на потребі створення в Ужгороді ще одного притулку, адже діючий на 50 особин замалий.

Також учасники заходу вимагають суворіше ставитися до тих, хто знущається над тваринами, притягуючи їх не тільки до адміністративної, а й кримінальної відповідальності.

Не оминули своєю увагою активісти й болюче питання використання тварин у циркових виставах, та забій тварин задля виготовлення хутра.

Вікторія ЖУЙКО, Ужгород, фото автора