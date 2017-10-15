Внаслідок аварії вантажного літака у Кот-д'Івуарі загинули 4 людини

Чотири громадянина Молдови загинули внаслідок аварії у Кот-д'Івуарі вантажного літака, орендованого французькими військовими. Про це повідомляє ЄП з посиланням на The Local.fr.

Ще шість людей отримали травми в результаті аварії 14 жовтня літака Антонова, на борту якого перебувало 10 людей.

Французьке військове джерело повідомило, що серед потерпілих було четверо французів, та зазначило, що літак був орендований в рамках антиджихадистської операції "Бархане".

За словами джерела, літак вилетів з Уагадугу в Буркіна-Фасо та впав на узбережжі поблизу Абіджана, розколовшись на дві половини.

Повідомляється, що вранці у суботу був сильний шторм над Абіджаном, але наразі незрозуміло, чи саме погода стала причиною аварії.

Нагадаємо, винищувач Eurofighter впав біля військової бази Лос Льянос в Альбасете після параду в Мадриді з нагоди Дня Іспанії.