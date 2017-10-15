Володарем Кубка європейських клубів з шахів став українець

У турецькій Анталії закінчився Кубок європейських клубів з шахів. Сенсацій не сталося. Переможцями вийшли найтитулованіші шахісти з клубу "Глобус". Приємно, що володарем Кубка став й український гросмейстер Антон Коробов (2,5 очка з 3-х).

Щоправда, по ходу змагань у "Глобуса" не все склалося добре. У матчі п’ятого туру проти азербайджанської команди "Одлар Юрду" фаворити були вельми близькими до поразки, передає Укрінформ.

На першій шахівниці Володимир Крамник чорними мав безнадійну позицію проти Аркадія Найдича, а на другій - Олександр Грищук (білі) мав програти Рауфу Мамедову. Та якимось дивом обидва врятувалися, і матч закінчився унічию - 3:3. Загалом на рахунку переможців 12 очок з 14-ти.

На очко відстали торішні володарі Кубка - команда "Алкалоїд", а також "Одлар Юрду" та "Нові Бор".

"Срібло" дісталося "алконавтам", за яких грали українці Павло Ельянов та Юрій Криворучко. На жаль, виступ Павла назвати успішним не можна. Він набрав 3 очки з 6-ти із суперниками, які (за винятком Шахріяра Мамед'ярова) значно поступалися Ельянову у класі. А от Криворчко набрав 6 очок 7-ми - найкращий результат не лише на шостій шахівниці, але й на Кубку взагалі.

Третє місце у "Одлар Юрду", яка випередила сильну російську команду "Мідний вершник". Відзначимо, що клуб "Беєр Шева" очолював українець Захар Єфименко, який набрав 4,5 очка з 7-ми.

У жінок доля Кубка вирішилася на останніх секундах змагання. На "золото" претендували беззаперечний фаворит - команда "Нона" з Грузії та жіноча "Олар Юрду", яку перед змаганнями ніхто навіть не брав до уваги. Обидва клуби набрали у підсумку по 12 очок з 14-ти, але додаткові показники були на боці грузинок.

Третє та четверте місця поділили "Боса Нова" та "Югра" - по 10 очок. В обох командах були українські шахістки. Наталія Жукова, яка грала за перший клуб, набрала 5 очок з 7-ми, а Анна Ушеніна – лише 2 очки з 6-ти. Може, тому справедливо, що командну "бронзу" дістала саме Жукова.