За день бойовики 9 разів обстріляли позиції ЗСУ

У зоні АТО з початку доби бойовики дев'ять разів обстрілювали українські позиції, один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Від початку доби незаконні збройні формування 9 разів порушили перемир’я. Збройні сили 4 рази відповідали ворогу, використовуючи піхотне озброєння. У результаті бойових дій один український захисник отримав поранення", - сказано у повідомленні.

Військовий отримав поранення близько 11 години, внаслідок обстрілу біля Новоолександрівки на Луганщині. Зараз постраждалий перебуває у військово-медичному лікувальному закладі. Його стан оцінюється як задовільний.

Зазначається, що загалом протягом дня у зоні АТО вогнева активність бойовиків була сконцентрована на луганському напрямку.

Зокрема, з опівночі бойовики двічі з мінометів калібру 82 міліметри обстріляли позиції сил АТО у районі Трьохізбенки. Міномет цього ж калібру та автоматичний гранатомет ворог застосовував і неподалік Новотошківського. Із стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь біля Новоолександрівки.

На донецькому напрямку з протитанкових гранатометів противник бив на підступах до Опитного і Зайцевого.

А великокаліберний кулемет і стрілецьку зброю загарбники застосовували неподалік Водяного та Павлополя, що на приморському напрямку.